Straat Russische ambassade Den Haag wordt niet vernoemd naar Navalny

De gemeente Den Haag gaat de naam van de straat waaraan de Russische ambassade ligt, niet wijzigen naar de Aleksej Navalnyweg. Dat heeft de gemeente per brief gemeld aan de oprichter van een petitie voor zo'n naamswijziging. Die werd door tienduizenden mensen ondertekend.

De gemeente schrijft dat de vele handtekeningen laten zien hoezeer het onderwerp leeft in de samenleving. Het wijzigen van de naam zou niet mogelijk zijn, meldt Omroep West .

Meer dan 10 jaar overleden

Volgens het stadsbestuur zijn er verschillende redenen om de naam Andries Bickerweg te behouden. Zo wordt een straatnaam in Den Haag alleen veranderd als er sprake is van "uiterste noodzaak".

Daarnaast is het beleid van de gemeente dat iemand tien jaar of langer overleden moet zijn voordat er een Haagse straat naar iemand wordt vernoemd. Op deze manier kan de volledige levensloop van een persoon worden beoordeeld.

Een naamswijziging zou verder impact hebben op de andere pandeigenaren in de straat. "Deze 'administratieve verhuizing' heeft veel impact, waaronder financiële en mogelijke andere bezwaren tot gevolg", schrijft het college in de brief.