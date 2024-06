Onderwijsinspectie ziet meer heftige incidenten op middelbare scholen

De Inspectie van het Onderwijs heeft de afgelopen vier maanden het hoogste aantal meldingen ooit binnengekregen van heftige incidenten op middelbare scholen. De meldingen variëren van drugsverkoop in het fietsenhok en vechtpartijen tot, in één geval, van prostitutie op het toilet, blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws .

Bestuurder Rutger Pol van de inspectie zegt in het NOS Radio 1 Journaal dat maatschappelijke ontwikkelingen zoals verharding terug te zien zijn op scholen. "Een school is een mini-maatschappij en we zien meer en heftigere incidenten. Dat baart ons zorgen, omdat een leerling zich pas kan ontwikkelen als hij of zij zich veilig voelt."