Met Koeman en Koeman terug naar 1988: 'Je wint, dus hoor je niemand over 4-3-3'

Eigenlijk was Erwin de betere voetballer. Dat beamen jeugdvriendjes uit die tijd ook. Erwin passeerde makkelijk tegenstanders, had een heel sterk linkerbeen. Hoe het dan kan dat Ronald de superster geworden is?

"Dat heeft alles met karakter te maken", vertelt documentairemaker Kees Jongkind in de Andere Tijden Sportcast, hier te beluisteren. "Erwin lijkt op z'n moeder, Ronald op z'n vader. De moeder is een hele lieve vrouw."

"Ronald? Daar zit een randje aan. Die kan een waas voor z'n ogen krijgen als hij verliest. Heeft een killer-mentaliteit. Dat is de reden dat hij een wereldster is geworden en Erwin niet. Dat is de reden dat Erwin ondergeschikt is en daar ook genoegen mee neemt."

Vertrouwen

Jongkind kreeg "opeens héél veel vertrouwen" in Koeman als bondscoach door een voorval in München. "Hij was niet helemaal tevreden over de reis en het hotel. Voor het interview nam hij me even apart en vertelde wat hem dwarszat."

"Maar hoe hij mij terechtwees, dat gebeurde op zo'n manier dat ik echt onder de indruk was. Ik denk dat hij dat bij spelers net zo doet."