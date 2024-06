Man op straat overleden in Schiedam, mogelijk meegesleurd door auto

In Schiedam is op straat een man om het leven gekomen als gevolg van een aanrijding. De politie trof de persoon rond half vijf vanochtend zwaargewond aan en heeft nog geprobeerd om het slachtoffer te reanimeren.

Een paar honderd meter verderop heeft de politie een fiets aangetroffen, zegt een politiewoordvoerder. Er wordt onderzocht of die van het slachtoffer is. Vanaf de fiets leek er een bloedspoor te lopen naar de plek waar de man een stukje verderop lag. Dat kan er volgens de politie op wijzen dat het slachtoffer geschept is door een auto en vervolgens werd meegesleurd.

Kentekenplaat

De politie zegt zondagmiddag ook dat nog niet bekend is wie de man is. Wel is inmiddels de auto gevonden waarmee hij is aangereden. Meerdere getuigen hadden een donkerkleurige auto gezien en op de plek van de aanrijding werd een kentekenplaat gevonden. Die bleek van een gestolen auto te zijn, die nu beschadigd is aangetroffen in Schiedam.