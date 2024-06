Pro Shots Mourinho op Wembley tijdens de Champions League-finale

NOS Voetbal • vandaag, 23:23 Fenerbahçe heeft beet: Turkse topclub strikt Mourinho als hoofdcoach

Het was al langer een publiek geheim, maar nu is het ook via de officiële kanalen bevestigd: José Mourinho is de nieuwe hoofdtrainer van Fenerbahçe SK. Dat meldde de Turkse topclub vlak na afloop van de Champions League-finale op sociale media.

Op dat moment was Mourinho zelf aanwezig op Wembley, waar de finale werd gespeeld. Voorafgaand aan het duel grapte hij volop over zijn aanstaande overstap naar Turkije. Toen hem werd gevraagd wie het beroemdste contact in zijn telefoon was, lachte hij: "De president van Fenerbahçe."

Zondag wordt Mourinho, oud-trainer van onder meer Real Madrid, Chelsea, Manchester United en Internazionale, gepresenteerd in het stadion van Fenerbahçe. Zijn meest recente werkgever was AS Roma, waar hij in januari van dit jaar ontslagen werd vanwege tegenvallende resultaten.

Fenerbahçe werd dit seizoen tweede in de Turkse Süper Lig met het indrukwekkende aantal van 99 punten, achter kampioen Galatasaray, dat 102 punten haalde. De werkgever van Jayden Oosterwolde en Dusan Tadic verloor dit seizoen slechts één competitieduel. Toch werd er afscheid genomen van hoofdtrainer Ismail Kartal.

Mourinho moet proberen de blauwgele club uit het Aziatische gedeelte van Istanbul voor het eerst sinds 2014 weer kampioen te maken.