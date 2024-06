EPA Robert Pickton op ongedateerd archiefbeeld

NOS Nieuws • vandaag, 03:32 Canadese seriemoordenaar gedood in gevangenis

De Canadese seriemoordenaar Robert Pickton is overleden na een aanval door een medegevangene. Hij was 74 jaar.

Pickton is een van Canada's beruchtste seriemoordenaars. Hij werd in 2007 tot levenslang veroordeeld voor het doden van zes vrouwen. Hij was aanvankelijk aangeklaagd voor de dood van 26 vrouwen en bekende eens tegen een undercoveragent dat hij wel 49 vrouwen had omgebracht.

In 2002 begon de politie een onderzoek op Picktons varkensboerderij in Port Coquitlam, een voorstad van Vancouver. Daar werden stoffelijke resten en DNA-sporen van 33 vrouwen gevonden.

Drugsverslaafden

Pickton koos kwetsbare vrouwen in het centrum van Vancouver als slachtoffer. Ze waren drugsverslaafd of tippelden en veel vrouwen kwamen uit inheemse gemeenschappen. Pickton kon jarenlang zijn gang gaan omdat de politie meldingen over vermiste vrouwen niet serieus onderzocht, concludeerde een onderzoekscommissie jaren later.

Enkele nabestaanden reageren in Canadese media opgelucht op de dood van Pickton. "Het geeft rust", zegt Cynthia Cardinal, wier zus Georgina Papin door Pickton werd gedood, in de Vancouver Sun. "We zullen het nooit kunnen vergeten, maar we kunnen nu wel verder in de wetenschap dat dit kwaad de wereld uit is."