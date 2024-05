Duizenden klimaatactivisten bij mars op Amsterdamse Zuidas

Op de Amsterdamse Zuidas hebben een paar duizend mensen meegelopen in een klimaatmars, meldt AT5. De mars was georganiseerd door de Klimaatcrisis Coalitie (KCC) die "goede klimaatplannen" eist van grote bedrijven die kantoor houden op de Zuidas.

Bij vorige protesten in het weekend liepen er vaak tienduizenden mensen mee. Deze keer koos de organisatie bewust voor een protest op een werkdag, zodat de boodschap goed gehoord zou worden door de bedrijven op de Zuidas. "In het weekend is er natuurlijk veel minder activiteit bij deze bedrijven en zal onze boodschap makkelijker te negeren zijn."