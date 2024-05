Frankrijk pakt man op die aanslag op Spelen beraamde

In Frankrijk hebben de veiligheidsdiensten een man opgepakt die verdacht wordt van het plannen van een "islamitisch geïnspireerde" aanslag tijdens de Olympische Spelen.

De 18-jarige man van Tsjetsjeense afkomst zou van plan zijn geweest om in zijn woonplaats Saint-Étienne toe te slaan tijdens een van de voetbalwedstrijden in het Geoffroy-Guichard-stadion.

De man was volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken "actief bezig" met het voorbereiden van een aanslag. Hij was al in het stadion geweest om het te verkennen en wilde volgens het ministerie "toeschouwers, maar ook de politie aanvallen en daarna als martelaar sterven".