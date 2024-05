'Overwerkte' flitspaal A16 bij Rotterdam tijdelijk uitgezet

In samenwerking met

Een flitspaal die sinds mei op de A16 bij knooppunt Terbregseplein stond, is tijdelijk uitgezet nadat de eerste dagen al duizenden overtredingen waren geregistreerd, meldt Rijnmond. Het aantal overtredingen was zo hoog dat het apparaat het niet aan kon. Na een aantal tests is de flitspaal begin deze week weer teruggeplaatst.