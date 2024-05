Sagan krijgt gehoopt afscheid op mountainbike niet: geen olympisch ticket

Peter Sagan hoopte op de Olympische Spelen in Parijs als mountainbiker een punt achter zijn wielercarrière te zetten, maar het benodigde startbewijs is aan zijn neus voorbijgegaan. De 34-jarige Slowaak aasde op een Universality Place, een soort wildcard, maar heeft die niet gekregen.

De wereldkampioen op de weg van 2015, 2016 en 2017, die zijn afscheid als wegrenner eerder al had aangekondigd, had voor dit jaar zijn zinnen gezet op de olympische wedstrijd in het mountainbiken. Op die discipline was het voor hem allemaal begonnen op de fiets, met zijn wereldtitel bij de junioren in 2008.