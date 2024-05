Cyprus geeft stoffelijke resten 15 Griekse militairen na halve eeuw terug

Cyprus geeft de stoffelijke resten van vijftien Griekse militairen terug aan hun nabestaanden. De militairen streden in 1974 op Cyprus tegen Turkse troepen die het eiland aanvielen. Hun lichamen werden onlangs geïdentificeerd.

In de Cypriotische hoofdstad Nicosia werd een speciale uitvaartdienst gehouden voor de overleden soldaten. Daar was ook president Christodoulides van Cyprus aanwezig. Volgens hem is het minste wat de staat kan doen, de overledenen eren en respect tonen.