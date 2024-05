Drie gewonden bij ongeluk op N34 in Drenthe, verdachte aangehouden

Wat er precies is gebeurd, wordt onderzocht. De politie kan nog niet zeggen of de verdachte het ongeluk ook heeft veroorzaakt. "Hij is aangehouden voor rijden onder invloed. Of dit ook iets met het ongeluk heeft te maken, wordt nog onderzocht." Volgens de politie is het ook nog niet duidelijk of de verdachte onder invloed was van alcohol of van andere verdovende middelen.