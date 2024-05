FC Emmen Henk ten Hoor

In samenwerking met RTV Drenthe NOS Nieuws • vandaag, 11:25 Textielondernemer en sportfinancier Henk ten Hoor (83) overleden

Oud-textielondernemer en sportfinancier Henk ten Hoor is op 83-jarige leeftijd overleden. Dat laat zijn familie weten aan RTV Drenthe. Ten Hoor was vooral bekend vanwege zijn kledingwinkels, maar ook in de sportwereld was zijn naam een begrip.

Ten Hoor was de man achter de gelijknamige textielgigant, waarvan de eerste in het Drentse Diever stond. Deze werd bijna een halve eeuw geleden geopend in een oude boerderij. Later had hij meer dan honderd kledingwinkels door heel Nederland. Wie in het noorden woont, kende ongetwijfeld de slogan van de kledingwinkels: 'Van boven tot onder goed'.

Peter Schorer, journalist en vriend van Ten Hoor, noemt de carrière van Ten Hoor indrukwekkend. "Als je met niets begonnen bent, moet je zelf geld maken. Ook zijn slogan was indrukwekkend. Hij verkocht tientallen miljoenen bh's. Dat was in een tijd dat daar nog niet zo open over werd gesproken. Henk schaamde zich daar niet voor. Daar verdiende hij zijn geld mee en daar gaf hij velen wat mee terug."

RTV Drenthe Een van de textielzaken van Ten Hoor

Schorer leerde Ten Hoor kennen in de periode rond 1990, toen hij chef-sport bij RTV Drenthe was. Want naast ondernemen had Ten Hoor ook een andere passie: sport. Zo was hij jarenlang een belangrijke geldschieter van FC Emmen en hielp hij toenmalig directeur Hans Nijland aan spelers voor FC Groningen.

"Henk manifesteerde zich in de sport. Eerst bij FC Groningen. Als Drent bij Groningen, dat was voor ons interessant", zegt Schorer. "Later zette hij met Herbert Dijkstra, die toen bij ons sportverslaggever was, de eerste commerciële schaatsploeg op. Uit die periode dateren onze eerste contacten."

Ook oud-directeur Nijland heeft louter positieve herinneringen van Ten Hoor. "Eind jaren 90 zat ik een keer met Henk in een restaurant en vroeg ik of hij ons kon helpen aan een spits: Hans Visser. De kosten bedroegen 75.000 gulden. Henk stemde in, maar had wel een eis: per doelpunt moest ik Henk 5000 gulden terugbetalen, maar hij hoefde geen winst", vertelt hij.

"Maar Visser scoorde aan de lopende band. Ik weet nog dat ik een wedstrijd vanaf de tribune naar het veld ben gelopen en toenmalig trainer Jan van Dijk heb gesommeerd hem te wisselen. Het kostte me handen vol geld. Uiteindelijk scoorde Visser dat seizoen 25 keer."

'Nimmer op de voorgrond'

Naast het voetbal zette Ten Hoor zich ook in voor tafeltennisvereniging De Treffers in Klazienaveen. Met Ten Hoor als hoofdsponsor lukte het de club om de Europacup voor landskampioenen te winnen. "Henk vertrouwde me volledig", zegt oud-voorzitter van de vereniging Hendrikus Velzing. "Hij financierde en ik gaf hem om de twee weken, via de mail, tekst en uitleg hoe de zaken ervoor stonden. Nimmer stond hij op de voorgrond. Ook niet toen we de Europacup wonnen. Dat sierde hem. Wat hij dan wilde als tegenprestatie voor het hoofdsponsorschap? Dat we af en toe lekker uit eten gingen."

De textielketen van Ten Hoor ging in 2012 failliet. Er volgde een doorstart onder de naam Henk, met nog 63 vestigingen. In 2016 viel opnieuw het doek voor het kledingconcern, dit keer definitief. De faillissementen gingen Ten Hoor niet in de koude kleren zitten, zegt Schorer. "Als je met hem praatte, merkte je dat wel, maar Henk beklaagde zich niet zo snel. Hij toonde geen pijn, dat is echt Drents volgens mij."

Henk ten Hoor overleed gisteren aan een hartstilstand. Hij laat drie zoons, een dochter, vier kleinkinderen en twee achterkleinkinderen achter. Aanstaande dinsdag is de uitvaart van de 'textielbaron', in zijn geboorteplaats Diever.