Politie ontruimt school Eindhoven na ruzie met mes, dader nog gezocht

In Eindhoven is een gebouw van de hogeschool tijdelijk ontruimd door de politie na een steekincident vanochtend. Het zou gaan om een ruzie waarbij een persoon lichtgewond is geraakt aan de hand, meldt de politie.

De politie ontruimde de school omdat gedacht werd dat de vermoedelijke dader nog aanwezig was in het pand. Die is niet aangetroffen en de man wordt nog altijd gezocht. Volgens politie gaat om een man van tussen de 40 en 45 jaar oud. De school is inmiddels weer open.