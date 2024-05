Hackers zeggen gegevens van 560 miljoen klanten Ticketmaster in handen te hebben

Ticketmaster heeft nog niet gereageerd op de hack. Het is niet bekend of er ook data van Nederlandse klanten gestolen zijn.

'Claim is erg betrouwbaar'

Beveiligingsonderzoeker Matthijs Koot denkt dat de claim van ShinyHunters erg betrouwbaar is. "Deze groep is heel bekend en heeft in het verleden altijd waargemaakt wat ze beweerd hebben. Ze hebben ook al meerdere grote incidenten op hun naam staan en hebben nu ook al voorbeeldgegevens gepubliceerd. Dus het heeft er alles van weg dat dit echt is."

Volgens Koot lijkt het erop dat er geen wachtwoorden gelekt zijn, maar hij benadrukt dat kwaadwillende alsnog het nodige kunnen doen als ze de gegevens in handen krijgen. "Het is in ieder geval interessant voor mensen die willen phishen, dan hebben we het bijvoorbeeld over bankfraude. Maar daarnaast is het ook interessant voor inlichtingendiensten en dan denk ik onder andere aan minder bevriende landen."