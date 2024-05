ANP

NOS Nieuws • vandaag, 22:36 Online gokker vangt bot bij rechter en krijgt verloren geld niet terug

Een man die bijna 100.000 euro verloor in de tijd dat online gokken nog illegaal was, krijgt zijn geld niet terug. Hij zegt dat hij recht heeft op het door hem verspeelde geld, omdat de vanuit Malta opererende goksite Bwin in Nederland illegaal was. De rechtbank in Breda erkent dat de site volgens de wet illegaal was, maar zegt ook dat er feitelijk sprake van een gedoogbeleid door de overheid.

De uitspraak van de rechtbank is opvallend, want ruim een maand geleden kwam de rechtbank in Zwolle nog tot een tegenovergestelde uitspraak. Die oordeelde dat twee gokkers de honderdduizenden euro's die ze voor de legalisering in 2021 online vergokten, moeten terugkrijgen.

Volgens de Zwolse rechters hadden de betrokken bedrijven Bwin en Pokerstars geen vergunning voor het aanbieden van kansspelen in Nederland en was daarmee de overeenkomst tussen aanbieder en speler per definitie ongeldig.

Gedragsregels

De rechtbank in Breda kijkt daar anders tegenaan. Belangrijk is het moment waarop de man het account bij Bwin aanmaakte. Dat was in 2015. Op dat moment was de staat al jaren bezig om online gokken te reguleren en legaliseren. De Kansspelautoriteit kwam in 2012 al met gedragsrichtlijnen voor goksites. Zo mocht de website niet eindigen op .nl en mocht de site niet in de Nederlandse taal zijn.

De Kansspelautoriteit liet Bwin dat jaar weten dat de site voldeed aan de richtlijnen. Hoewel de autoriteit wel boetes heeft uitgedeeld aan goksites, kreeg Bwin nooit een boete of een andere sanctie. De rechtbank in Breda vindt dat door deze ontwikkelingen een gedoogbeleid is ontstaan.

Zorgplicht

De gokker vindt ook dat Bwin zich niet aan de zorgplicht heeft gehouden. Ook hier gaat de rechtbank niet in mee. In de uitspraak stellen de rechters dat een gokker ook een eigen verantwoordelijkheid heeft, te beginnen met de eigen beslissing om wel of niet online te gaan gokken. Daarnaast vindt de rechtbank dat het aan de gokker zelf is om mogelijkheden voor het instellen van speellimieten te gebruiken.

De gokker wordt dus in het ongelijk gesteld en krijgt het verlies van 94.479,65 euro niet terug. Daarnaast moet hij de proceskosten van ruim 5000 euro betalen.

Advocaat wil duidelijkheid

De advocaat van de gokker, Benzi Loonstein, is verrast door de uitspraak van de rechtbank. Tegen Casinonieuws.nl zegt hij: "De uitspraak is verrassend, omdat die afwijkt van de vaste rechtspraak. Alle andere rechtbanken die tot op heden uitspraak hebben gedaan, hebben geoordeeld dat de onvergunde casino's het geld dat zij illegaal verkregen terug moesten betalen."

Loonstein stond ook de gokkers bij die hun verloren geld wel terugkrijgen. Hij wil graag duidelijkheid van de Hoge Raad over hoe de wet moet worden geïnterpreteerd.