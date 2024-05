ANP Jeroen Rietbergen in 2016

vandaag, 14:46
Aangepast vandaag, 15:14
Voice-bandleider Jeroen Rietbergen niet vervolgd in zedenzaak

Muzikant en bandleider Jeroen Rietbergen wordt niet vervolgd in de zedenzaak rondom het tv-programma The Voice of Holland, meldt het Openbaar Ministerie. Het OM ziet onvoldoende bewijs voor vervolging en heeft besloten de zaak te seponeren.

Rietbergen werd verdacht van strafbare feiten zoals dwang, aanranding of verkrachting. Begin 2022 werd hij beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Nadat hij dat had toegegeven, vertrok hij als bandleider bij The Voice.

In maart 2023 besloot het OM om Rietbergen te vervolgen na aanvullend onderzoek. Daarin legde hij voor het eerst een verklaring af. Na dat onderzoek en alle verklaringen en aangiften bekeken te hebben is het OM tot de conclusie gekomen dat er geen wettig en overtuigend bewijs voor een strafbaar feit, en dus geen grond voor vervolging.

Geen dwang

Er was wel bewijs voor seksuele handelingen waarvoor Rietbergen werd aangeklaagd, maar daarbij is geen sprake geweest van dwang. "Er is niet gebleken dat de verdachte een feitelijk overwicht of een machtspositie heeft gebruikt". Ook andere vormen van dwang, zoals fysieke bedreiging, was volgens het OM geen sprake van.

Het OM zegt zich te realiseren dat het besluit om niet te vervolgen een teleurstelling is voor de vrouw die aangifte deed, maar benadrukt tegelijkertijd dat gedrag dat maatschappelijk mogelijk als grensoverschrijdend wordt ervaren niet per definitie strafbaar is volgens de wet.