Omroep Gelderland Hoewel het overal in Nederland regende, gaf de website Weerplaza om 07.30 uur aan dat het droog was

In samenwerking met Omroep Gelderland NOS Nieuws • vandaag, 09:49 Storing bij weerradar Herwijnen, niet zo droog als het op de kaart lijkt

Een van de twee weerradars van het KNMI in Nederland kampt met een storing. Als gevolg daarvan zijn de beelden op weerapps en websites zoals die van het KNMI of Weerplaza niet nauwkeurig. Het kan regenen terwijl de site of app dat niet aangeeft.

In Nederland heeft het KNMI twee grote weerradars staan, in Den Helder en in Herwijnen, in de Betuwe. Maar die in Herwijnen kampt sinds vanochtend vroeg met een storing, meldt Omroep Gelderland.

Als gevolg daarvan werden aanvankelijk foutieve beelden doorgegeven aan alle weerapps en websites; het leek droog in grote delen van het land terwijl het wel degelijk (hard) regende.

"Gelukkig hebben we de radar in Herwijnen in de loop van de ochtend helemaal kunnen uitzetten", zegt een woordvoerster van het KNMI. "Wat je nu ziet op de apps en de websites zijn de radarbeelden van Den Helder."

"Op zich geven die een goed beeld, want zo'n radar kan in z'n eentje een gebied bestrijken van zo'n 380 kilometer en Nederland is best wel klein", legt ze uit. "Aan de andere kant: we hebben niet voor niets twee radars: het beeld is nu lang niet zo nauwkeurig als met twee radars. In sommige gevallen zal dat ook wel zichtbaar zijn op de apps."

Weerradar in Essen

Voor het werk van meteorologen maakt de storing niet veel uit: zij werken met de gegevens van satellieten en weerradars uit heel Europa. In het oosten van Nederland worden bijvoorbeeld de beelden van de weerradar in Essen in Duitsland gebruikt.

Het KNMI probeert de storing in Herwijnen te verhelpen. Het is nog onduidelijk waardoor die is veroorzaakt.