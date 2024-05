ANP

NOS Nieuws • vandaag, 16:55 Scholen doen veel vaker beroep op steunfonds voor schoolreisjes

Steeds meer basisscholen hebben moeite om schoolreisjes voor hun leerlingen te betalen. Dit schooljaar hebben bijna 1800 scholen voor dit doel een beroep gedaan op het Jeugdeducatiefonds. Dat is bijna drie keer zo veel als twee jaar geleden.

Scholen betalen de reisjes in principe uit bijdragen die ouders vrijwillig afstaan voor dat doel. Maar steeds meer gezinnen kunnen of willen deze vrijwillige bijdrage niet betalen, zodat ook scholen financieel in de knel komen.

Bijkomend probleem is dat de kosten voor schoolreisjes zijn gestegen. Het gaat dan om bijvoorbeeld uitgaven aan vervoer en entree.

Het Jeugdeducatiefonds kan in dit soort gevallen bijspringen. Het fonds zet zich in voor kinderen die opgroeien in armoede en geeft scholen geld voor verschillende doelen, zoals ook gratis maaltijden voor kwetsbare kinderen.

Ook schoolkampen

Dit schooljaar kreeg het fonds 1789 aanvragen van scholen voor geld voor schoolreizen, blijkt uit cijfers die zijn verstrekt aan het NOS Jeugdjournaal. Vorig schooljaar waren dat er 1320 en het jaar ervoor 662.

Scholen klopten ook vaker aan voor geld voor schoolkampen, bijvoorbeeld voor groep 8. Dat aantal aanvragen verdubbelde in twee jaar tijd, van 166 naar 358. In totaal keerde het fonds dit schooljaar ongeveer drie miljoen euro uit voor schoolreisjes en -kampen.

Een schoolreis of schoolkamp is niet alleen voor het plezier, het is ook heel belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Hans Spekman, directeur van het Jeugdeducatiefonds

Directeur Hans Spekman van het Jeugdeducatiefonds is blij dat het fonds zo veel scholen kan helpen, maar spreekt wel van een zorgelijke ontwikkeling dat ouders kennelijk geen geld meer hebben om de schoolreis te betalen. "Een schoolreis of schoolkamp is niet alleen voor het plezier, het is ook heel belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen."

Het Jeugdeducatiefonds is afhankelijk van private financiers. Spekman vindt de kwestie dermate belangrijk dat ook de overheid verantwoordelijkheid moet nemen. "Drie miljoen euro is veel geld, de vraag is of we dit kunnen volhouden. Uiteindelijk moet de overheid het toch ook gaan doen."