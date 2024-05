NOS Euromunten

NOS Nieuws • vandaag, 11:20 • Aangepast vandaag, 11:55 Toezichthouder vindt dat BKR afgeloste schulden te lang noteert

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) wil dat mensen die hun lening hebben afbetaald niet meer in het BKR-register te vinden zijn, tenzij er ernstige betalingsachterstanden zijn ontstaan. Dat moet voorkomen dat mensen plotseling problemen krijgen als ze jaren later een nieuw krediet willen afsluiten.

Nu worden mensen soms jaren later geconfronteerd met een lening die ze allang hebben afgelost. "We krijgen best wel akelige signalen van mensen die bijvoorbeeld een huis willen huren of een hypotheek aangaan en dat blijkt dan opeens niet te kunnen", zegt AP-bestuurslid Katja Mur.

Reden kan zijn dat iemand ooit een betalingsmoment voor een kleine aankoop heeft gemist, waardoor er een negatieve registratie is ontstaan. "Bijvoorbeeld dat iemand een tijdje rood heeft gestaan, of een spelcomputer te laat heeft afbetaald. Ook al is dat opgelost, dan kan het dus zijn dat je hypotheekaanvraag niet doorgaat", zegt Mur.

Het Bureau Krediet Registratie (BKR) registreert alle afgesloten leningen boven de 250 euro. Zo kunnen andere kredietaanbieders inschatten of je een extra lening kan dragen. Ook zien zij of je betalingsachterstanden hebt, of hebt gehad. Op dit moment staan ruim 10 miljoen Nederlanders in dat BKR-register.

De gegevens van afbetaalde leningen blijven nu nog vijf jaar in het register staan. In een nieuw wetsvoorstel wordt die termijn verkort naar drie jaar, maar dat is volgens de waakhond nog altijd te lang.

"We vinden het goed dat schulden wordt geregistreerd, om te voorkomen dat mensen zich te diep in de schulden steken", zegt Mur. "Maar waarom zou je er dan nog in moeten staan als je alles netjes hebt afbetaald?"

Wanneer ben je wanbetaler?

Wat betreft de AP moeten échte wanbetalers wel langer in de BKR-registratie blijven staan. Het is alleen in het nieuwe wetsvoorstel niet duidelijk wanneer je zo'n wanbetaler bent. Daarvoor zouden er volgens de toezichthouder duidelijkere criteria moeten zijn, bijvoorbeeld over hoe groot je achterstand is en hoelang die al duurt.

"Er moet in de wet netjes worden geregeld welk onderscheid we belangrijk vinden", zegt Mur. "Het kan niet zo zijn dat je geen hypotheek kan krijgen omdat je een keer een Wehkamp-rekening niet hebt betaald. Dat is echt niet in verhouding."

Kastje naar de muur

Voor veel mensen is het nu nog lastig om van hun onterechte BKR-registratie af te komen. Volgens het AD is er een hele industrie ontstaan van bureautjes die mensen helpen om dat te regelen. Ook daar wil de AP verandering in.

"Als mensen denken dat iets niet klopt, moeten ze bij BKR terecht kunnen", vindt Mur. "Nu worden mensen van het kastje naar de muur gestuurd. Dat is ingewikkeld, omdat mensen soms wel bij drie partijen leningen hebben of hadden uitstaan."

Stichting BKR laat in een reactie weten dat het registreren en bewaren van kredietinformatie geen doel op zich is, "maar te allen tijde moet bijdragen aan het faciliteren van verantwoorde kredietverlening en het voorkomen van problematische schulden in de Nederlandse samenleving."

De kritiek van de AP zal volgens BKR besproken worden met het ministerie van Financiën, dat het proces rond het nieuwe wetsvoorstel leidt.