ME sluit pro-Palestijnse tegendemonstranten in bij SGP-actie Amsterdam

De Mobiele Eenheid (ME) heeft in Amsterdam een honderdtal demonstranten tegengehouden die een SGP-actie op de Dam wilden verstoren. De driehoek (politie, justitie en de burgemeester van Amsterdam) heeft de demonstratie ontbonden. De groep is op de hoek van de Dam en de Kalverstraat ingesloten en de politie gaat ze aanhouden.