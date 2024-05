ANP FvD-leider Thierry Baudet, een dag na het caféincident (foto 21 november 2023)

NOS Nieuws • vandaag, 17:02 Jongen (16) vervolgd voor slaan FvD-leider Baudet met bierfles

Een jongen van 16 uit Groningen wordt vervolgd voor het slaan van Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet met een bierfles. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie na berichtgeving van RTV Noord. Het incident gebeurde op 20 november vorig jaar, twee dagen voor de landelijke verkiezingen, in een café in Groningen.

Baudet was voor een verkiezingsbijeenkomst in café The Cabin. Aan het eind van het programma maakte de politicus selfies met de bezoekers. De dader deed volgens Baudet alsof hij een selfie wilde maken met hem en sloeg hem met een bierflesje. Baudet zei een dag later dat hij net boven zijn oog en op zijn achterhoofd was geraakt.

Dat ging er zo aan toe:

0:22 Baudet op hoofd geslagen in Gronings café

De destijds 15-jarige jongen werd vrijwel direct aangehouden in verband met de aanval. Het OM gaat hem vervolgen voor poging tot zware mishandeling. Omdat de verdachte minderjarig is, zal de zaak achter gesloten deuren worden behandeld. Dat gebeurt dit najaar. Tot die tijd wil het OM geen verdere inhoudelijke informatie geven. Het motief in de zaak is nog altijd onduidelijk.

Justitie laat weten dat er ook een tweede verdachte in beeld is, maar er moet nog een beslissing genomen worden of diegene zich ook voor de rechter moet verantwoorden.

Paraplu-incident in Gent

Het incident in Groningen volgde amper een maand na een ander incident met Baudet in de Belgische stad Gent. Bij een bezoek aan de universiteit daar werd hij met een paraplu op zijn hoofd geslagen door een 33-jarige Oekraïner. Dit weekend liet het Parket Oost-Vlaanderen weten dat hij niet voor de rechter hoeft te verschijnen.

Wel krijgt hij een waarschuwing en moet hij aan enkele voorwaarden voldoen om vervolging definitief te ontlopen. Welke dat zijn, wil het parket niet zeggen. Baudet noemde het zaterdag "ronduit schandalig" dat de man niet wordt vervolgd. "Ik ben vogelvrij verklaard door het systeem", liet de FvD-leider weten.