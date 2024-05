NOS/Stefan Heijdendael Sjoerd den Daas

NOS Nieuws • vandaag, 13:26 Sjoerd den Daas nieuwe NOS-correspondent in VS

Sjoerd den Daas wordt de nieuwe NOS-correspondent in Washington. Den Daas werkt nu nog als correspondent voor de NOS in Peking. Zijn eerste grote klus in de Verenigde Staten is het verslaan van de presidentsverkiezingen in november.

De 37-jarige Den Daas begon in 2019 bij de NOS als correspondent voor China en de rest van Oost-Azië. Daarvoor was hij al enkele jaren voor andere opdrachtgevers actief in het gebied. Hij vertrekt in augustus uit Peking en keert eerst voor een paar maanden terug naar Nederland voordat hij de oversteek maakt naar Washington.

"De afgelopen jaren heb ik met veel plezier en enthousiasme verslag mogen doen vanuit een fascinerende regio. Makkelijk was dat niet altijd, maar saai was het zelden." Saai zal het in de VS voorlopig ook niet worden, denkt Den Daas. "Ik zie het als enorme eer en voorrecht om het ervaren team van de NOS in Washington te mogen versterken."

Hoofdredacteur van NOS Nieuws Giselle van Cann roemt het werk van Den Daas in China. "Sjoerd heeft ons publiek de afgelopen jaren meegenomen tot in de haarvaten van de Chinese maatschappij. Hij heeft, soms met durf en doorzettingsvermogen, menselijke verhalen gemaakt en tegelijkertijd inzicht gegeven in de grotere verbanden in de wereld. Die kennis en ervaring neemt hij mee naar de Verenigde Staten, het land dat net als China een enorme impact heeft op ontwikkelingen in de rest van de wereld."

Zo reisde Den Daas in 2020 door de Chinese provincie Xinjiang. Hij maakte daar, terwijl hij constant werd geschaduwd door de autoriteiten, een reportage over de Oeigoeren:

12:35 De ongekende campagne van massadetentie

Sjoerd den Daas wordt in Peking opgevolgd door Laura van Megen. Dat werd afgelopen december al bekendgemaakt.