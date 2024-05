Waterschade aan winkels na gesprongen waterleiding in Emmen

"Als een waterleiding van 200 millimeter knapt, komt daar heel veel water uit. Dan spoelt heel veel zand mee. Dat zand is ook verplaatst naar winkels en kelders", zei een woordvoerder van de veiligheidsregio gisteravond tegen RTV Drenthe. Daardoor was er aan het begin van de avond ook sprake van instortingsgevaar, maar dat gevaar was al snel geweken.

'Halve meter water in de kelder'

In verschillende winkels is de schade groot, legt hij uit. "Ik ben net in twee winkels geweest. Daar staat echt toch wel een halve meter water in de kelder en op de begane grond een centimeter of 10." De pandeigenaar heeft de winkeliers nog niet gesproken. "We hebben wel iedereen geïnformeerd. De schrik zal wel komen als we de deur opendoen."