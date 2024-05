Reuters Beelden van de brand in Rafah

NOS Nieuws • vandaag, 23:34 Tientallen doden in tentenkamp Rafah, Israël zegt dat doelwit Hamas-lid was

In een tentenkamp voor ontheemden in Rafah woedt een grote brand. Hulporganisaties en artsen spreken over enkele tientallen burgerdoden. Volgens de Palestijnse Rode Halve Maan heeft de Israëlische luchtmacht de brand veroorzaakt door op tenten met burgers erin te schieten.

Het Israëlische leger bevestigt dat het een luchtaanval heeft uitgevoerd in Rafah, die gericht zou zijn geweest op een hooggeplaatst Hamas-lid. De legerleiding stelt dat het bombardement "volgens het internationaal recht" is verlopen en dat het een "precisie-aanval" was. In de verklaring staat ook dat het leger "bewust is" van de beschuldiging dat het de brand heeft veroorzaakt, maar dat het "incident wordt onderzocht".

Volgens de door Hamas aangestuurde autoriteiten van Gaza zijn er zeker 27 burgers omgekomen. Er wordt gevreesd voor meer slachtoffers die vastzitten in brandende tenten. Tientallen gewonden zouden ernstige brandwonden hebben opgelopen.

AFP Hulpdiensten met lichamen van mensen die zijn omgekomen in het kamp

Het tentenkamp staat in gebied dat door het leger was aangemerkt als veilig voor burgers, zegt de Palestijnse Rode Halve Maan. Israël staat internationaal zwaar onder druk vanwege het offensief op Rafah. Met de aanhoudende aanvallen op zuidelijke stad negeert Israël het tussenvonnis van het Internationaal Gerechtshof in Den Haag.

Het hof sprak deze week van van een zeer ernstige situatie in Rafah en wees op het leed van de burgerbevolking. "De immense risico's die geassocieerd worden met een offensief in Rafah beginnen waarheid te worden en zullen verder verslechteren als de operatie doorgaat", zo klonk het oordeel.

Israël houdt vol dat het offensief nodig is om Hamas uit te schakelen. Vandaag werden volgens het leger acht raketten afgevuurd vanuit Rafah op de Israëlische stad Tel Aviv. Het was de eerste keer in vier maanden dat het luchtalarm klonk in Tel Aviv. "Dit toont aan dat we elke plek moeten aanvallen waar Hamas opereert", zegt minister Gantz.