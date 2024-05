Handbalsters Venlo heroveren landstitel met twee zeges op Amsterdam

De handbalsters van Cabooter/Venlo hebben zich gekroond tot landskampioen. Ze wonnen ook de tweede finalewedstrijd van VOC/Amsterdam, dat vorig jaar de beste van het land was. In Limburg werd het 20-19, nadat De Venlonaren vorige week in Amsterdam ook al hadden gewonnen (29-28).

Venlo-coach Robin Gielen nam afscheid met een titel, hij gaat in België aan de slag. Volgens Gielen is er geen mooier afscheid denkbaar: "Dat je niet als favoriet de best of three ingaat en toch over twee wedstrijden wint. Dat is machtig."