Europees kampioen Pieterse vierde bij haar eerste wereldbeker mountainbiken dit jaar

Mountainbikester Puck Pieterse is als vierde geëindigd bij de wereldbekerrace in het Tsjechische Nové Mesto. Wereldkampioene Pauline Ferrand-Prévot pakte de winst.

De 22-jarige Pieterse greep twee weken geleden de Europese titel. Zaterdag maakte ze in de korte race met een vijfde plaats haar rentree in het wereldbekercircuit, nadat ze de eerste twee wereldbekerwedstrijden had overgeslagen ten faveure van de voorjaarsklassiekers op de weg.