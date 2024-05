Afscheid Youp van 't Hek in Carré 'ongelooflijk bijzondere avond'

Op gympies, met een handdoek om de nek en een bos bloemen van Carré heeft Youp van 't Hek afscheid genomen als cabaretier. "Het is een ongelooflijk bijzondere avond. Het heeft bijna niet in de kranten gestaan, maar ik ga ermee stoppen", grapte hij.

Van 't Hek kreeg een minutenlange staande ovatie van het publiek in Amsterdam. Behalve fans zaten ook zijn gezin en collega's als Jochem Myjer, Yentl en de Boer, Jeroen Woe en Niels van der Laan in de zaal.

De finale voorstelling van afscheidstournee De Laatste Ronde was de 276e keer dat Van 't Hek solo in Carré stond. In totaal speelde hij in 51 jaar meer dan 6000 optredens uit 28 programma's. "Vind ik veel."