Nicki Minaj vrijgelaten na arrestatie op Schiphol vanwege bezit softdrugs

De Amerikaanse rapper en zangeres Nicki Minaj is vrijgelaten nadat zij vanmiddag was opgepakt op Schiphol. Ze moest naar het politiebureau omdat ze softdrugs bij zich zou hebben gehad.

Minaj, die eigenlijk Onika Tanya Maraj heet, livestreamde de situatie vanmiddag op Schiphol. Op de beelden is te zien dat een marechaussee tegen de zangeres zegt dat ze is aangehouden en naar het politiebureau moet omdat ze drugs bij zich heeft. De zangeres schreef op X dat de joints van haar beveiliger waren.

Nicki Minaj zou vanavond optreden in Manchester. Het is nog onduidelijk of dat concert doorgaat.

Donderdagavond trad ze op in Amsterdam. Ze verscheen toen pas om 22.45 uur op het podium van de Ziggo Dome, tweeënhalf uur later dan ze zou beginnen.

Verontwaardigd

Het nieuws over de arrestatie van Minaj werd onder meer groot opgepakt door de Amerikaanse entertainmentwebsite TMZ . Op X is de hashtag #freenicki trending en op haar socialemediakanalen reageren duizenden fans verontwaardigd op het nieuws.

Sommigen verbazen zich dat de zangeres in een land is opgepakt waar wiet legaal is. Dat is overigens niet het geval: in Nederland geldt een gedoogbeleid tot 5 gram softdrugs. Ook is het op Nederlandse luchthavens niet toegestaan om softdrugs voorbij de douane mee te nemen.