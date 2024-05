NOS Sport • vandaag, 15:28 • Aangepast vandaag, 18:29 Blue Babes en RC 't Gooi pakken in hoosbui nationale rugbytitels

1:07 Rugbyers RC 't Gooi pakken in hoosbui nationale titel ten koste van Haagsche RC

Midden in een enorme hoosbui hebben de rugbyers van RC 't Gooi en Blue Babes de nationale rugbytitels gepakt.

De mannen van RC 't Gooi versloegen in de finale van de play-offs van de ereklasse vijftienvoudig winnaar Haagsche RC met 22-12. Het is de vijfde landstitel voor 't Gooi. In 2018 waren ze voor het laatst landskampioen.

De vrouwen van Blue Babes versloegen in een wegens hevige regenval uitgestelde finale RC DIOK met 31-10. Voor het clusterteam uit Purmerend en Sassenheim was het de eerste landstitel.

DIOK nam dankzij een kick en een try van Esmee Ligtvoet een 10-7 voorsprong, maar voor rust maakte Blue Babes er via Nicky Dix 12-10 van. Na de pauze bouwde de ploeg uit Noord-Holland de voorsprong verder uit, onder andere via een try van de pas 17-jarige Sylvie Moelee.

1:46 Rugbysters Blue Babes veroveren voor het eerst de landstitel

RC 't Gooi had in de halve finales al knap de nummer één van de winnaarsronde Eemland verslagen (18-5) en in de finale was Haagsche RC, dat RRC uitschakelde (30-26), aan de beurt. Het verschil was bij rust al gemaakt.

Terug tot 7-7

Haagsche, dat vorig jaar in de finale van Eemland verloor (15-31), kwam na een try van 't Gooi nog terug tot 7-7, maar moest de ploeg uit Naarden daarna laten gaan. Bij rust stonden de rugbyers van 't Gooi al op een voorsprong van 17-7. Na de pauze waren de ploegen meer aan elkaar gewaagd.

Met een try bracht Olly White de spanning na de pauze enigszins terug, maar 't Gooi antwoordde snel. Na een fout bij de Zuid-Hollanders drukte Tom Boggemann de bal over de lijn (22-12) en werd het nooit meer echt spannend.