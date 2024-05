Nog altijd 300 mensen onder puin na aardverschuiving Papoea-Nieuw-Guinea

Een dag na de grote aardverschuiving in Papoea-Nieuw-Guinea hebben reddingswerkers het getroffen gebied kunnen bereiken, maar de hulp komt mondjesmaat op gang. Volgens lokale media zijn meer dan driehonderd mensen en ruim 1100 huizen bedolven onder de aarde, boomstammen en rotsen. Gevreesd wordt dat er honderden doden zijn. Een officieel dodenaantal is er nog niet.

In totaal zijn zeker zes dorpen getroffen door de aardverschuiving. De dorpen liggen in een afgelegen regio in het land. Doordat het gebied onherbergzaam is en veel toegangswegen bedolven zijn, zijn de dorpen alleen bereikbaar per helikopter.