Omroep Brabant De botten van de Metoposaurus.

In samenwerking met Omroep Brabant NOS Nieuws • vandaag, 19:43 200 miljoen jaar oude amfibie tentoongesteld in Boxtel: 'Was soort monster'

Het Oertijdmuseum in Boxtel heeft een primeur: het vrijwel intacte skelet van een metoposaurus wordt vanaf vandaag tentoongesteld. Het is voor het eerst dat het uitgestorven dier, ook wel 'voorhoofdhagedis' genoemd, te zien is in Nederland.

De amfibie van bijna drie meter lang leefde 220 miljoen jaar geleden in Europa. De botten zijn drie jaar geleden in een soort massagraf gevonden in Polen. De dieren kwamen vermoedelijk vast te zitten in een poel.

In de tijd dat het dier leefde, was het de grootste vleeseter op aarde, zegt Maarten de Rijke van het Oertijdmuseum tegen Omroep Brabant. De Rijke: "Hij heeft vier rijen met tanden. Eigenlijk is het een soort monster dus. Voor de rest is het een heel dun visgraatje, met een paar hele kleine pootjes aan de zijkanten."

Onderzoekers van een een Poolse universiteit onderzochten de botten, maar hadden niet genoeg mankracht om alle botten te prepareren. Hierop schakelde de universiteit de hulp van het museum in en kwam de metoposaurus naar Boxtel.

Het gaat om een uniek fossiel, zegt De Rijke:

Zo'n 85 procent van het tentoongestelde dier is daadwerkelijk fossiel. Daarmee is het completer dan een exemplaar dat in New York wordt tentoongesteld, zegt De Rijke.

De overige 15 procent komt uit een 3D-printer of van afgietsels. "Als we een hele mooi rib hadden die we nog een paar keer in het skelet wilden laten terugkomen, maakten we een mal en goten we hem uit", legt De Rijke uit.

Het prepareren van het dier was een tijdrovende klus. Zo kostte het duizenden uren om alle botten te prepareren en om het frame te bouwen dat de botten overeind houdt. De metoposaurus is vanaf vandaag in het museum te zien.

Het Oertijdmuseum. Zo zag de het dier er vermoedelijk uit.