NOS De filmposter voor 'Super Size Me', de bekendste film van Spurlock

NOS Nieuws • vandaag, 17:31 • Aangepast vandaag, 18:53 Morgan Spurlock, regisseur van 'Super Size Me', overleden

De Amerikaanse regisseur Morgan Spurlock, bekend van de documentaire Super Size Me, is overleden. Dat meldt zijn familie aan website Variety.

Volgens zijn familie is de 53-jarige regisseur "rustig overleden, omringd door zijn familie en vrienden". Hij stierf aan de complicaties van kanker.

In Super Size Me (2004) legde hij zijn de psychologische en lichamelijke gevolgen vast van een maand lang drie keer per dag eten bij McDonald's. Hij wilde daarmee duidelijk maken hoe ongezond de Amerikaanse eetcultuur is.

Daarbij ging hij vrij ver: Spurlock zei iedere keer "ja" als een medewerker van de hamburgerketen aan hem vroeg of hij zijn menu wilde 'supersizen'.

Controversiële onderwerpen

Aan het eind van de maand was Spurlock naar eigen zeggen ruim 11 kilo aangekomen en leed hij aan depressies en leverproblemen. De documentaire werd genomineerd voor een Oscar. Na het verschijnen van de documentaire stopte McDonalds met de super size-optie.

Na Super Size Me maakte Spurlock met zijn productiebedrijf Warrior Poets nog zo'n zeventig andere documentaires en tv-series, vaak over controversiële onderwerpen. Zoals Where In the World Is Osama Bin Laden, over de Amerikaanse oorlog in Afghanistan en 30 Days, over het minimumloon en arbeidsmigranten.

Ook kwam er nog een Super Size Me 2: Holy Chicken!, maar die leverde hem niet dezelfde mate van succes op als het eerste deel.

#Me Too-beweging

Toen in 2017 de #Me Too-beweging opkwam gaf Spurlock in een post op sociale media toe dat hij consequent ontrouw was geweest en dat hij een schikking had getroffen met een oud-medewerker na een beschuldiging van seksuele intimidatie.

Ook zei hij dat hij op de universiteit was beschuldigd van verkrachting. Door deze bekentenissen kwam er een einde aan zijn carrière als documentairemaker.