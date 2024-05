Vernield monument voor overleden kankerpatiënten in Dronten hersteld

In samenwerking met

Het herdenkingsmonument voor overleden kankerpatiënten in Dronten is hersteld. Vanmiddag zijn de laatste glazen platen met daarop de namen van overledenen geplaatst.

Het monument is zo veel mogelijk in de originele staat hersteld. Het plaatsen van de platen heeft ongeveer een week in beslag genomen, meldt Omroep Flevoland.