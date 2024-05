Arthur Vriend Fotografie Jan Otten in Casa Rosso

In samenwerking met NH NOS Nieuws • vandaag, 12:06 Casa Rosso-eigenaar Jan Otten, icoon van de Amsterdamse Wallen, overleden

Jan Otten, een van de bekendste gezichten van de Amsterdamse Wallen, is gisteren op 82-jarige leeftijd overleden. Dat meldt stadsomroep AT5. Hij was onder meer eigenaar van erotisch theater Casa Rosso en de Bananenbar.

Het theater aan de Oudezijds Achterburgwal waar onder meer live seksshows plaatsvinden, is vrijwel altijd geopend, met uitzondering van een enkele feestdag. Vandaag blijven de deuren dicht uit respect voor Otten, aldus de club tegen de omroep.

Jan Otten werkte al vanaf de jaren 80 in Casa Rosso, terwijl hij overdag ook nog werkte op de SRV-wagen, een rijdende supermarkt. "Het is mijn baby", zei hij in 2008 over de club.

Otten had nooit gestudeerd, alleen de lagere school afgemaakt. Hij zat in de begintijd vooral achter de kassa. "Ik heb weinig hersens, ik kan alleen kaartjes scheuren en geld tellen", zei hij in 2014 tegen AT5.

Dat was erg bescheiden: hij werd namelijk in 1997 al via een aantal omwegen eigenaar van het sekstheater. Later breidde de ondernemer zijn imperium uit met andere erotische trekpleisters van de Wallen, zoals de Bananenbar.

ANP De Casa Rosso op de Amsterdamse Wallen

Hoewel hij zelf nooit naar een peepshow ging, was hij trots op zijn werk. "Weet je hoeveel mensen hier dagelijks wel niet binnenkomen? En uit de hele wereld hè. Er is altijd zo'n gezellige sfeer met de mensen."

Toch heeft de ondernemer ook tegenslagen gekend in zijn tijd op de Wallen. Een fatale brand in Casa Rosso in 1983 was een dieptepunt voor Otten. Dertien mensen kwamen om toen een ex-werknemer brand stichtte. "Verschrikkelijk, dat doet me nog steeds wat, dat poets je niet zomaar weg", zei Otten daarover.

Jaren later nam Otten een vaste beveiliger in dienst die hem 's avonds naar huis bracht. In 2017 probeerden twee jonge gemaskerde mannen de seksclubeigenaar te overvallen. Daarbij werd zijn beveiliger in zijn been geschoten.

Vergunning

Ook dreigden alle clubs zo'n vijftien jaar geleden volledig te verdwijnen. De gemeente wilde de exploitatievergunning van de Casa Rossa en de andere zaken van Otten in 2008 intrekken. In 2009 besloot Amsterdam toch akkoord te gaan met verlening van de vergunningen, maar wel onder voorwaarden.

Otten bleef tot ver na zijn pensioengerechtigde leeftijd in de club werken.