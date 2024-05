Toeristen omgekomen na instorten dakterras Mallorca, Nederlanders lichtgewond

Volgens de politie in Palma zijn de omgekomen vrouwen tussen de 20 en 30 jaar oud, de man is 44. Plaatselijke media houden er rekening mee dat het dodental mogelijk nog verder oploopt.

Vol dakterras

Gisteravond stortte het volle dakterras in van de Medusa Beach Club, een restaurant dicht bij het vliegveld in de hoofdstad Palma de Mallorca. De brokstukken kwamen het volle terras beneden terecht. De bar ligt aan een populaire boulevard waar veel toeristen komen.

Over de oorzaak van de instorting is nog niets bekend, maar aangenomen wordt dat het bovenste terras te zwaar belast was. Ook doet de politie onderzoek of de instorting van het pand het gevolg is van een recente renovatie van het gebouw, aldus verschillende lokale media. Op het Instagramaccount van het restaurant is gisteren nog een foto geplaatst met de tekst: 'totaal nieuw dakterras'.