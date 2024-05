AFP Ambulancepersoneel helpt een van de slachtoffers

NOS Nieuws • vandaag, 07:31 Veertien doden bij brand in appartement hoofdstad Vietnam

In Vietnam zijn volgens staatsmedia zeker veertien mensen omgekomen bij een brand. Het incident gebeurde in een appartementencomplex met vijf verdieping in Hanoi. Er is sprake van zeker drie gewonden. Een van hen verkeert in kritieke toestand.

De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. Aanwezigen zeggen dat er explosies te horen waren. De brand was na een uur geblust. Onbekend is nog hoeveel mensen in het pand waren tijdens de brand. Vier mensen wisten het gebouw te ontvluchten.

In het gebouw stonden meerdere kamers te huur. De toegang tot het pand is een smal straatje, waar de ravage groot is. Ook motors, bromfietsen en elektrische fietsen zijn er in vlammen opgegaan.

Dit zijn beelden van de nasleep:

0:40 14 doden bij brand in Hanoi