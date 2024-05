Zeker vier doden na deels instorten horecazaak op Mallorca

Spanje-correspondent Miral de Bruijne:

"De Medusa Beach Club ligt aan de boulevard bij El Arenal. Dat is een plaats aan de kust met veel uitgaansgelegenheden, vooral populair onder Nederlandse en Duitse toeristen. Het is een plek waar je elke avond van de week uit kan gaan. Vooral na de eindexamens en in de zomervakantie is het er erg druk.

De horecatent is een restaurant en club ineen. Toen het dak instortte zouden er volgens ooggetuigen veel mensen aan het eten en aan het dansen zijn geweest. Welke nationaliteit de slachtoffers hebben, is niet bekendgemaakt.

De afgelopen jaren is het uitgaansleven op Mallorca vaker in het nieuws geweest. Bijvoorbeeld toen Carlo Heuvelman werd doodgeslagen. En vorig jaar nog omdat een Nederlander op het hoofd van een slapende man had gepoept."