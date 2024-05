Go Ahead verrast NEC in play-offs, fout Cillessen wordt thuisploeg fataal

NEC op voorsprong

De grootste kans was voor Go Ahead. Sören Tengstedt kreeg de bal met een gelukje en tergend langzaam rolde de bal tegen de paal. Een rommelige eerste helft met kansen over en weer werd besloten zonder goals.

Na rust was Go Ahead opnieuw dicht bij de openingsgoal, maar redde Bram Nuytinck eerst op een inzet van Bobby Adekanye en werkte de aanvoerder van NEC een kopbal van Joris Kramer met het hoofd via de lat uit het doel.

Ommekeer in slotfase

Nadat Cillessen van dichtbij een tweede Eagles-goal van Jakob Breum had voorkomen, ging de ervaren doelman even later in de fout. Na een vrije trap van Philippe Rommens sprong Mats Deijl de lucht in zonder de bal te raken en Cillessen was daar zo door verrast dat de bal over hem heen in het doel stuiterde.