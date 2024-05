Paquetá aangeklaagd voor illegale gokpraktijken, zou bewust gele kaarten hebben gepakt

Lucas Paquetá is door de Engelse voetbalbond FA aangeklaagd voor illegale gokpraktijken bij zeker vier wedstrijden. De bond beschuldigt de middenvelder van West Ham United ervan in die duels bewust een gele kaart te hebben gepakt, waarvan gokkers met voorkennis zouden hebben geprofiteerd.

Volgens de aanklacht gaat het om wedstrijden in de Premier League tussen november 2022 en augustus 2023. De 26-jarige Braziliaan werd sinds afgelopen zomer onderzocht vanwege verdachte gokpatronen.

Handsbal

Zo zou er bijvoorbeeld opvallend veel geld zijn ingezet op een gele kaart in de openingswedstrijd van dit seizoen, een uitduel met Bournemouth. Bij een stand van 1-1 ontving Paquetá toen in de 94ste minuut een gele kaart wegens hands.

"Paquetá probeerde opzettelijk kaarten te ontvangen met het ongepaste doel de gokmarkt te beïnvloeden, zodat één of meerdere personen konden profiteren van weddenschappen", schrijft de voetbalbond in een verklaring.

Volgens Britse media zouden de verdachte weddenschappen zijn terug te leiden tot het eiland Paquetá. Dat ligt in de Baai van Guanabara en behoort tot kuststad Rio de Janeiro.

Transfer op losse schroeven

De middenvelder heeft tot 3 juni de tijd om op de aantijgingen te reageren. Een veroordeling kan grote gevolgen hebben voor zijn carrière. Paquetá werd de afgelopen tijd sterk in verband gebracht met een overstap naar Manchester City. Een transfer zou erdoor op losse schroeven komen te staan.

De kwestie is niet het eerste gokschandaal in de Premier League. Brentford-aanvaller Ivan Toney zat dit seizoen een schorsing van acht maanden uit omdat hij veelvuldig had gegokt op wedstrijden. Ook Sandro Tonali (Newcastle United) kampt met een gokverslaving.