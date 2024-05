Agent schiet op politiehond tijdens arrestatie van verwarde man

Een agent heeft gisteren met zijn dienstwapen op een politiehond geschoten tijdens de arrestatie van een verwarde man in Dalfsen. De hond heeft het overleefd en is geopereerd, laat de politie weten.

In de hectiek keerde de politiehond zich volgens een woordvoerder tegen de leden van het arrestatieteam. Een van hen heeft toen een kogel afgevuurd op de hond. "Het is niet bekend of de begeleider zijn eigen hond heeft neergeschoten of een andere collega. Maar het komt niet vaak voor dat de honden zich tegen het team keren. Normaal gesproken zijn het echt maatjes", aldus een woordvoerder.

Filmpjes van zichzelf

Volgens de regionale omroep Oost is de gearresteerde man een bekende van de politie. Zo zou hij vorig jaar veroordeeld zijn voor zware mishandeling van een 1-jarig kind. Hij was nu op vrije voeten in afwachting van het hoger beroep in de mishandelingszaak, aldus de omroep. De politie kan daar verder geen uitspraken over doen.