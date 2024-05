Duitse partij AfD uit Europese fractie gezet na uitspraken lijsttrekker

Duitsland-correspondent Charlotte Waaijers:

"Andere AfD-ers in het Europees Parlement waren duidelijk bereid om Krah te offeren, om hun eigen plek nog te kunnen behouden. Dat heeft dus niet mogen baten. De verklaring daarvoor die in Duitse media rondgaat is dat de partnerpartijen zouden vinden dat de AfD hoe dan ook te weinig afstand heeft genomen van Krah na alle problemen die rond hem spelen, en dat ze dus liever helemaal niet meer aan de partij verbonden willen zijn.

Vooralsnog zijn de concrete gevolgen niet groot: pas na de verkiezingen komen de fracties waar de Europese partijen aan verbonden zullen zijn officieel vast te liggen. Maar het is wel een duidelijk signaal, kort voor de gang naar de stembus: dit keer zijn het niet de bekende politieke tegenstanders, maar partnerpartijen die de AfD te ver vinden gaan. Bovendien roept het de vraag op in hoeverre de Duitse partij straks in het Europees Parlement in staat zal zijn om bondgenoten te vinden om invloed te kunnen uitoefenen."