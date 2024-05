337,5 miljoen euro boete voor moederbedrijf Milka

De Europese Commissie heeft het moederbedrijf van merken als Milka, Côte d'Or en Toblerone een boete opgelegd van 337,5 miljoen euro. Het Amerikaanse Mondelēz zou de handel in chocolade-, koekjes- en koffieproducten tussen de lidstaten belemmeren.

Zo probeerde het bedrijf de prijs in sommige Europese landen hoog te houden. "Dat is in strijd met de Europese concurrentieregels", zegt Margrethe Vestager, Eurocommissaris voor Mededinging.