Doden en gewonden door instorten podium presidentskandidaat Mexico

Op een verkiezingsbijeenkomst in Mexico zijn negen mensen omgekomen toen een podium instortte. Onder de doden is ook een kind, melden de Mexicaanse autoriteiten. Zeker vijftig aanwezigen raakten gewond.

Het ongeluk gebeurde in de Noord-Mexicaanse staat Nuevo León. Het podium bezweek vlak voordat Jorge Álvarez Máynez, presidentskandidaat van de Burgerbeweging, een toespraak zou houden. Volgens Máynez stortte het podium in door een windvlaag.

Op beelden is te zien hoe het podium plotseling instort:

Podium stort in bij verkiezingsbijeenkomst in Mexico

Vlak na het ongeluk sprak hij tegen persbureau Reuters over een "onverwachte gebeurtenis", omdat de Mexicaanse weerdienst normaal gesproken een waarschuwing afgeeft als hevig weer wordt verwacht. "Het gebeurde in een paar seconden", zei Máynez. "Er kwam een storm, een plotselinge wind, en het podium stortte in."