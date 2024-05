NOS

NOS Nieuws • vandaag, 06:37 Grote bedrijven verbieden vergaderen in de auto voor medewerkers

De mobiele telefoon is al lang niet meer weg te denken, ook in de auto. En sinds corona is ook videobellen voor het werk heel normaal. Maar steeds meer bedrijven maken er beleid op. Zo is het bij meerdere grote bedrijven verboden om telefonisch te vergaderen van achter het stuur. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS. Bij sommige bedrijven is het handsfree vergaderen wel toegestaan, maar zonder camera.

Vorige maand kwam de SWOV, het wetenschappelijk instituut voor verkeersveiligheidsonderzoek, met een rapport over het gebruik van de mobiel in het verkeer. Daaruit bleek dat fietsers, automobilisten en voetgangers steeds vaker hun telefoon onderweg erbij pakken. Ook vergaderen achter het stuur werd voor het eerst meegenomen in dat onderzoek.

En daaruit blijkt dat een op de vijf volwassenen wel eens al rijdend vergadert. Tijdens en na de coronapandemie nam het digitaal vergaderen toe, waaronder vanuit de auto. In die periode hebben ook veel bedrijven een verbod ingevoerd.

Vergaderen achter het stuur is alleen wettelijk toegestaan als de telefoon in een houder zit. Bij onder meer Shell, Unilever en FrieslandCampina is bellen in de auto, ook handsfree, al jaren niet toegestaan.

"Teams-gesprekken voer je dan natuurlijk zonder je camera aan te houden. Gezond verstand is wat ons betreft leidend", laat een woordvoerder van ING weten. Bij Heineken mogen werknemers kort handsfree bellen, maar geldt er een verbod op vergaderen achter het stuur. Die regels zijn sinds de pandemie aangescherpt.

Je kan niet twee dingen tegelijk: autorijden en vergaderen. Veilig Verkeer Nederland

Bij andere bedrijven die de NOS sprak mag je in de auto vergaderen, maar wel zonder camera. "In de praktijk zien we dat medewerkers elkaar aanspreken op veiligheid en dat bijvoorbeeld het gebruik van een camera tijdens het rijden onderling niet wordt geaccepteerd", zegt een woordvoerder van verzekeraar Nationale Nederlanden. Niet alle bedrijven hebben specifiek beleid, zoals de Belastingdienst. Een woordvoerder laat wel weten dat ze het vergaderen in de auto niet stimuleren of verplichten.

Verkeersveiligheidsorganisaties zijn niet blij met de trend. "Je kan niet twee dingen tegelijk: autorijden en vergaderen", stelt Veilig Verkeer Nederland. "Het kan ook met emoties gepaard gaan, zo'n vergadering. Dat is allemaal afleiding."

Ook bij wetenschappelijk instituut SWOV klinken bezorgde geluiden. "Het liefst wil je dat er gewoon geen telefoon in het verkeer wordt gebruikt. Maar het ei van Columbus is daarvoor nog niet uitgevonden."

Werkgever medeverantwoordelijk

Als een werknemer een ongeval krijgt tijdens het vergaderen achter het stuur, kan dat ook gevolgen hebben voor de werkgever. Als de telefoon niet in een houder zit tijdens het ongeluk, dan is de werkgever medeverantwoordelijk. "Als de werkgever weet dat dat gebeurt, dan moet die daar beleid op voeren", zegt letselschadeadvocaat Mark de Hek. "Als de werknemer de telefoon in de houder heeft, dan mag het. De werkgever mag zich daarachter verschuilen, als er een ongeval gebeurt."

Een breed verbod op het gebruik van de telefoon in de auto, wordt nog niet met open armen ontvangen bij de verkeersveiligheidsorganisaties. "We gaan niet over wet- en regelgeving. Wij zetten in op gedrag", vindt Veilig Verkeer Nederland. "Wij stimuleren ook werkgevers om werknemers bewust te maken van verkeersveiligheid. Ga iemand bijvoorbeeld niet bellen als diegene in de auto zit. Daarom zeggen wij ook: vergaderen in de auto, doe het niet. Je bent je aan het concentreren op de weg."