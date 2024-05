Nieuwe fase in kabinetsformatie: Van Zwol krijgt vijf weken voor de poppetjes

Van Zwol krijgt vijf weken de tijd om deze klus af te ronden. Dat betekent dat de nieuwe ploeg ergens in de laatste week van juni op het bordes moet staan.

Onduidelijk is nog wie minister-president wordt. Vanmorgen gaat Wilders met zijn drie onderhandelingspartners en Van Zwol overleggen wie demissionair premier Rutte moet gaan opvolgen, nu Ronald Plasterk is afgehaakt. De PVV-leider heeft een belangrijke, zo niet doorslaggevende stem in dat proces.