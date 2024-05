Regio15 De afvalcontainer in Zoetermeer

NOS Nieuws • vandaag, 22:43 Bedrijf dumpt administratie in open container: vertrouwelijke informatie op straat

In Zoetermeer heeft het bedrijf Verkeersboete.nl in een open afvalcontainer een grote hoeveelheid persoonlijke correspondentie met onder meer het OM en het Centraal Justitieel Incassobureau (CJI) gedumpt. Een woordvoerder van het bedrijf spreekt van "een menselijke fout".

De documenten uit de afvalcontainer waaiden over straat. Ze zaten volgens de woordvoerder van Verkeersboete.nl in afgesloten plastic kratten die in de open container zijn gegooid. Hij zegt te vermoeden dat de bakken moedwillig zijn opengemaakt.

Volgens de woordvoerder zijn er geen poststukken met privacygevoelige informatie op straat komen te liggen. "Mocht dit toch het geval blijken te zijn, dan zullen we met desbetreffende cliënten contact opnemen en ze wijzen op de datalekprocedure van Verkeersboete.nl", zegt hij.

"Door een menselijke fout zijn kratten met post in de verkeerde container terecht gekomen", meldt de woordvoerder. "Dat komt mede door een verbouwing die gaande is." De woordvoerder meldt dat de kratten uit de container verwijderd worden. De post wordt alsnog op de juiste manier afgevoerd.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) zegt geen oordeel te kunnen geven over een kwestie waar hij zelf geen onderzoek naar verricht heeft. Wel zegt een woordvoeder van de toezichthouder dat in zijn algemeenheid geldt dat organisaties de verantwoordelijkheid hebben om zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan.

"Zeker waar het gaat om gevoelige informatie, zoals de inhoud van brieven van de rechtbank of deurwaarders. Met mogelijk grote gevolgen voor de mensen om wie het gaat in die documenten: informatie over bijvoorbeeld schulden, of strafrechtelijke vervolging, is zeer privé. Die mag niet zomaar op straat komen te liggen", zegt de AP-woordvoerder. "Organisaties die dit laten gebeuren hebben dan ook heel wat uit te leggen aan de slachtoffers".

De woordvoerder zegt dat dit soort 'papieren datalekken' enkele keren per jaar gebeuren terwijl ze heel goed te voorkomen zijn. "Bijvoorbeeld door een gespecialiseerd bedrijf in te huren dat gevoelige papieren vernietigt."

Politie ter plekke

De woordvoerder van Verkeersboete.nl zegt dat normaal gesproken de persoonlijke brieven inderdaad in afgesloten containers door een gespecialiseerd bedrijf worden afgevoerd. "Verkeersboete.nl zal de procedures rondom het veilig afvoeren van post nog eens tegen het licht houden en zo nodig verder aanscherpen", zegt hij.

De politie is ter plekke en bevestigt tegenover de NOS dat er documenten en gesloten enveloppen zijn weggewaaid. "Het gaat om bezwaarschriften en verkeersboetes van een paar weken terug. We kijken hoe we dit kunnen veiligstellen", zegt een politiewoordvoerder.