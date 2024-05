RTV Oost Proefstemmen in Borne

In samenwerking met RTV Oost NOS Nieuws • vandaag, 21:04 Positieve reacties op experiment met compacter stembiljet: 'Overzichtelijker'

Verschillende gemeentes hebben de afgelopen tijd geëxperimenteerd met een kleiner stembiljet, in aanloop naar de Europese verkiezingen op donderdag 6 juni. Mensen konden het nieuwe biljet uitproberen in Alphen aan den Rijn, Boekel, Midden-Delfland, Tynaarlo en Borne. In die laatste gemeente zijn de eerste reacties positief.

"Het is gewoon overzichtelijker", zegt de slechtziende Sandra Taken tegen de regionale omroep Oost. "Het is behapbaar hoe groot het is."

Een meter breed

Het experiment met het nieuwe stembiljet kwam er na kritiek op het huidige exemplaar. Het formulier bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen was 1 meter breed en 70 centimeter lang, omdat anders niet alle partijen en kandidaten leesbaar op het papier pasten.

Demissionair minister De Jonge van Binnenlandse Zaken sprak in maart van een "biljartlaken". "Het opvouwen alleen is al een heel ingewikkeld gebeuren." Niet alleen de kiezers, maar ook de tellers in de stembureaus worstelden ermee.

Twee bolletjes rood

Het nieuwe stembiljet is kleiner en ook anders: het heeft een A3-formaat, oftewel een kleine 30 bij 42 centimeter. Op de bovenste helft staan de logo's en namen van alle partijen. Daaronder staat een lijst met nummers om de kandidaat te kiezen. Er staan geen namen van kandidaten op. Daar is geen plaats voor.

In elk stemhokje komt een boekje te liggen met de namen van de kandidaten. "U moet op het nieuwe stembiljet twee bolletjes rood inkleuren", schrijft de gemeente Borne op de website.

Iedere Nederlander

"Het was wel even goed kijken, ik moest ook wennen", zei Marianne Stevelink uit Borne na het experiment. "Maar voor mij, ik zit in een rolstoel, is dit stembiljet een stuk hanteerbaarder dan dat enorme vel."

Ze zou het liefst ook nog een iets groter rood potlood bij het nieuwe stembiljet willen hebben. "Ik kan dat kleine potloodje namelijk niet meer zo goed vasthouden. En mensen met bijvoorbeeld artrose ook niet."

Burgemeester Pierik van Borne wijst erop dat het experiment nauwgezet gevolgd wordt door het ministerie van Binnenlandse Zaken.

"Alles wordt getimed: hoe lang het stemmen precies duurt. Hoe lang het tellen duurt. Misschien dat dat ertoe leidt dat nog kleine verbeteringen worden ingevoerd in het nieuwe formulier. Maar ik denk dat bij de volgende verkiezingen iedere Nederlander met het nieuwe stembiljet gaat kiezen."