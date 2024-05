Voetbalwedstrijd eindigt pas na 56 strafschoppen, maar wel met wereldrecord

Toen voetbalclubs SC Dimona en Shimshon Tel Aviv maandagavond begonnen aan hun play-off-wedstrijd in de halve finale om promotie naar het tweede niveau van Israël, wisten de spelers uiteraard nog niet dat ze later wereldnieuws zouden worden.

Nadat Dimona de vierde strafschop had gemist, kon Shimshon bij de vijfde strafschop toeslaan, maar er werd gemist. Daarna hielden beide ploegen elkaar heel lang in evenwicht. De twaalfde strafschop werd door beide teams niet binnengeschoten, en ook poging 23, 24 en 26 gingen mis.

Engels record

Het vorige record stond op naam van Washington en Bedlington. Die ploegen, uitkomend op het tiende niveau in Engeland, moesten in totaal 54 strafschoppen nemen toen ze in maart 2022 tegenover elkaar stonden in de Armstrong Memorial Cup.