ANP De Palestijnse vlag

NOS Nieuws • vandaag, 09:00 • Aangepast vandaag, 10:15 Noorwegen, Spanje en Ierland gaan Palestijnse staat erkennen

Noorwegen, Spanje en Ierland gaan officieel de Palestijnse staat erkennen. Dat hebben de premiers van de landen aangekondigd. De erkenning zal op 28 mei officieel zijn.

"We moeten het enige alternatief dat een politieke oplossing biedt voor zowel Israëliërs en Palestijnen in leven houden," zei de Noorse premier Jonas Gahr Støre in een toespraak. De Ierse premier Simon Harris spreekt van een historische dag en verwacht dat er snel meerdere landen volgen.

De Spaanse premier benadrukt dat de erkenning niet betekent dat Spanje tegen Israël of de Joden is. "Het is ook niet dat we Hamas hiermee steunen. Dit is voor de vrede. Netanyahu bombardeert nog steeds ziekenhuizen en scholen en laat kinderen en vrouwen achter in de kou zonder eten. We hebben de plicht om te handelen, net als in Oekraïne."

Israël roept ambassadeurs terug

Kort na de aankondiging maakte Israël bekend zijn ambassadeurs terug te roepen uit Noorwegen en Ierland. "Dit laat Israël niet stilzwijgend over zijn kant gaan. Ierland en Noorwegen zijn van plan een boodschap te versturen aan Palestijnen en de hele wereld: terrorisme loont", zei de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Katz op de aankondiging. Hij dreigde ook om de ambassadeurs uit Spanje terug te halen.

EU-correspondent Kysia Hekster: "Het lijkt een gecoördineerde actie van de landen om zoveel mogelijk druk uit te oefenen. Ook België wil Palestina als onafhankelijk erkennen, maar verwacht wordt dat dit pas later zal gebeuren. De EU zal Palestina als onafhankelijke staat niet erkennen, want daarvoor moeten alle landen het eens zijn en dat is zeker niet het geval. Maar er zijn wel steeds meer lidstaten die dit doen en de druk neemt dus steeds meer toe. Nederland wil niet zo ver gaan om de Palestijnse staat als onafhankelijk te erkennen. De regering wil dat mogelijk pas doen nadat Israël en de Palestijnen een zogenoemde tweestatenoplossing overeengekomen zijn. Maar door de oorlog zie je dat Nederland wel opschuift in het veroordelen van Israël. Demissionair minister van Buitenlandse Zaken, Hanke Bruins Slot, wil bijvoorbeeld de EU-samenwerkingsovereenkomst met Israël opschorten. Dat was een aantal maanden geleden ondenkbaar."

Het merendeel van de lidstaten van de VN erkent de staat Palestina, maar dit zijn vooral landen in het mondiale zuiden. Met Spanje en Ierland erbij erkennen nu tien van de 27 EU-landen de Palestijnse staat. Noorwegen is geen lid van de EU.

Nederland erkent de Palestijnse staat niet. In april sprak de VS zijn veto uit over het erkennen van de Palestijnse staat in de VN-Veiligheidsraad.

Ierland, Spanje, Slovenië en Malta hebben de afgelopen maanden meerdere keren aangeven van plan te zijn gezamenlijk deze stap te zetten, om op deze manier de tweestatenoplossing dichterbij te brengen.

Spanje en Ierland zijn, samen met België, de meest kritische EU-landen op het handelen van Israël in de oorlog in Gaza. Vorige week verbood Spanje het een schip dat wapens vervoerde naar Israël aan te leggen in een Spaanse haven.

Correspondent Israël en Palestijnse gebieden Nasrah Habiballah: "Er zijn in Israël al ambassadeurs op het matje geroepen. De minister van Buitenlandse Zaken heeft heel fel gereageerd vanmorgen en zegt dat Israël dit niet zomaar zal laten gaan. Volgens hem gaat dit leiden tot meer terrorisme, instabiliteit in de regio en brengt het de vrede niet dichterbij. Verder zien ze dit als een beloning voor Hamas. Ze vinden dat Hamas na de aanval op 7 oktober juist gestraft moet worden, maar door de Palestijnse staat te erkennen zou je ze juist belonen, vindt Israël. Dat is voor hen onbegrijpelijk."